"La vita dei ballerini è molto difficile". Roberto Bolle prende le difese del piccolo George

Terzo in linea di successione al trono d’Inghilterra, il figlio di William e Kate, sta per iniziare la sua formazione scolastica sorretto dai genitori che permettono al royal baby di avere un’istruzione a tutto tondo, che esuli anche dai libri di testo. Il piccolo George infatti studierà danza. Una volta che la notizia è trapelata in rete, l’erde è stato preso di mira da chi non vedrebbe di buon occhio la scelta. In sua difesa arriva persino Roberto Bolle, celebre ballerino e sostenitore di una danza aperta a tutti, sia a uomini che donne.

La presa di posizione di Bolle è arrivata dopo la strana reazione avuta in tv da Lara Spencer, giornalista di Good Morning America, la quale ha raccontato in maniera scomposta dell’inclinazione del piccolo George. Molte sono state le reazioni suscitate di fronte al gesto della giornalista, e fra le tante spunta quella del ballerino italiano. In un post che ha pubblicato sul suo profilo instagram, scrive una dura stoccata alla giornalista americana sperando di mettere a tacere l’accesa polemica scoppiata nelle ultime ore. "Vorrei sapere se avete trovato questo video divertente o inappropriato – esordisce Bolle su i social -. La vita di noi ballerini è già molto difficile. Da ballerino di sesso maschile, ho trovato del tutto inappropriato l’intervento di Lara Spencer".

Menzionata nel post di Roberto Bolle, la giornalista si scusa pubblicamente per la critica infelice. "Mi scuso per il comportamento insensibile che ho avuto. Il principino può fare tutto quello che desidera".