La Vita in Diretta sotto accusa, piovono critiche per il paragone tra Grace Kelly e Chiara Ferragni

La nuova edizione de La Vita in Diretta targata Cuccarini-Matano sembra non essere partita sotto la miglior stella. Gli ascolti finora non hanno premiato il programma di Rai1, sconfitto fin dal debutto da Barbara d'Urso con il suo Pomeriggio5, ma la puntata di ieri ha dato anche spunto per copiose critiche piovute sui social de La Vita in Diretta.

Sono molti quelli che accusano l'ex “più amata dagli italiani” di voler in qualche modo rincorrere i temi e l'impostazione del competitor. In questi giorni il programma è stato bersagliato a causa di un paragone, forse azzardato, tra Grace Kelly e Chiara Ferragni. È stato in particolare il tweet condiviso dall'account ufficiale del programma ha scatenare le maggiori critiche. Nel post creato per informare sul tema trattato in quel momento, con tanto di fotografia allegata, si legge: “Grace Kelly e #ChiaraFerragni, due miti a confronto.”

Grace Kelly e #ChiaraFerragni, due miti a confronto



Ne parliamo ora a #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/zwVo72vFKm — La Vita In Diretta (@vitaindiretta) September 13, 2019