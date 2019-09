La vita segreta (e perfetta) di Meghan Markle al Frogmore Cottage

Meghan Markle ha intenzione di rivoluzionare i dettami della monarchia britannica. Consapevole che non sarà mai Regina, la Duchessa di Sussex sta costruendo un’immagine di se stessa molto diversa da quella che Kate mostra al pubblico. La Markle è una duchessa giovane, alla moda e attenda alla natura. Il suo fortino? È il Frogmore Cottage dove, a 30 chilometri da Londra, vive insieme a Harry e al piccolo Archie.

Come è stato riportato da Vanity Fair, è Kate Nicholl a rivelare la vita segreta ma assolutamente sfavillante di Meghan ed Harry al cottage. La residenza infatti è stata trasformata in una casa con cinque camere da letto, comprendente anche un sistema di riscaldamento altamente ecologico, caminetti, una stanza per lo yoga e una cucina all’avanguardia. "Harry è un grande appassionato di tecnologia – afferma l’esperta -. Ha installato un sistema di audio molto innovativo anche nella stanza del bambino. E inoltre la cucina è utilizzata solo da Meghan. La baby sitter si occupa invece di accudire il piccolo Archie e ha una stanza tutta per sé".

In molti però, come al solito, criticano le scelte dei duchi. Sull’argomento però l’esperta di corte è molto ferrata e rivela: "La Markle ha i piedi per terra. Non si comporta come una diva, anzi a casa fa quasi tutto lei. Non hanno un cuoco e hanno pochi domestici. Si vuole occupare lei stessa della salute del marito e del figlio". Questo sfata anche i rumor in merito al quale si credeva che Meghan avesse persino un personal trainer. Predilige infatti le lunghe passeggiate e qualche ora di attività fisica. "Per questo motivo fino ad ora non hanno deciso di dare nessun titolo nobiliare al baby Sussex – continua l’esperta -. Non vogliono una vita da privilegiati".