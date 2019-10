Vittoria Cecchi Gori: "Sto bene, appendicite come i ragazzini"

La scorsa settimana Vittorio Cecchi Gori veniva condotto con urgenza all’Ospedale Gemelli di Roma per un malore e, a distanza di qualche giorno, il produttore cinematografico ha raccontato a Barbara d’Urso cosa è accaduto.

In collegamento con Domenica Live durante la puntata del 6 ottobre scorso, Cecchi Gori si è mostrato sorridente e, interrogato dalla conduttrice di Canale 5, ha spiegato di essere stato operato per una appendicite che si stava trasformando in peritonite. “ Sto bene, abbastanza bene... – ha ironizzato lui - . Come vedi torno sempre! L’ultima volta stavo così bene, ero un incanto, poi mi è venuta un’appendicite acuta che, ai miei tempi, la prendevano i ragazzini! ”. “ Che è diventata peritonite ”, ha aggiunto Barbara d’Urso, poi immediatamente ripresa da Vittorio Cecchi Gori che ha tentato di sminuire l’accaduto: “ Non era peritonite, ma aveva iniziato a diventarlo... ”.