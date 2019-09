Vittorio Cecchi Gori ricoverato d’urgenza in ospedale per una peritonite

Convinto telefonicamente dall'ex moglie Rita Rusic, attualmente a Miami Il produttore Vittorio Cecchi Gori e’ stato oggi pomeriggio ricoverato al pronto soccorso in codice rosso al Policlinico Gemelli per dei forti dolori all’addome. Accompagnato dal figlio Mario, Il noto produttore cinematografico è attualmente in sala operatoria per una peritonite. Ad assistere all operazione anche il professor Francesco Landi che lo aveva tenuto in cura nel suo reparto di geriatria due anni fa sempre al Gemelli. Dopo l'intervento sarà poi portato in terapia intensiva.

La ex moglie Rita Rusic attualmente a Miami è in stretto contatto con il figlio ed i medici del Gemelli Proprio ieri la notizia della condanna del tribunale civile di Firenze a risarcire per 19 milioni di Euro di danni nell’ambito della causa per responsabilità nell’amministrazione della vecchia società. A darne notizia è l’ufficio stampa della famiglia Cecchi Gori Angelo Perrone.

Vittorio, il 26 ottobre è atteso al Festival del Cinema di Roma, per presentare il docu-film "Cecchi Gori - di Vizi e di Virtù" che racconta la storia della vita della famiglia Cecchi Gori con le testimonianze di Carlo Verdone, Roberto Benigni, Leonardo Pieraccioni, Giuseppe Tornatore e Marco Risi.