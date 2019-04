Vittorio Cecchi Gori: "Nessun riavvicinamento con Valeria Marini"

Oggi a “Storie Italiane”, il produttore Vittorio Cecchi Gori ha festeggiato i suoi 77 anni intervistato da Eleonora Daniele che il giorno prima le aveva preparato una cena di compleanno a casa sua. Durante l'intervista ha raccontato molte cose della sua vita privata e dei suoi cari: “ Mi manca molto mia figlia Vittoria che vive a Miami . - ha detto con un velo di nostalgia - Non escludo questa estate di andarla a trovare “.

Durante l'intervista c'è stato anche spazio per il gossip e soprattutto per una notizia che in questi giorni sta facendo parlare molto: il suo presunto riavvicinamento a Valeria Marini.“ Non la vedo dal mio compleanno dello scorso anno. I rapporti sono normali, ma nessun riavvicinamento ", ha detto smentendo quindi la notizia.

Ospite con lui il press agent Angelo Perrone, amico vicino di Rita Rusic che conclude con un augurio : " Rita e Vittorio dopo anni di silenzio si sono riavvicinati . Ora mi piacerebbe che si riformasse la coppia artistica Cecchi Gori e Rusic che in passato ha firmato tanti film di successo come ”Il postino“, “Il ciclone“, “La vita è bella”” .

E questo potrebbe essere più di un augurio, visto che sia Rita Rusic che Cecchi Gori sono ancora moto legati al mondo del cinema. L'intervista è poi finita con la classica torta e una candelina simbolica che Vittorio ha soffiato.