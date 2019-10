"Vogliono diventare dei commoner". Meghan Markle e il principe Harry pronti a rinunciare al titolo nobiliare

L’indiscrezione bomba è stata diffusa da alcuni esperti di corte che, negli ultimi giorni, a seguito di quanto sta accadendo alla famiglia reale inglese, si interrogano sul futuro della corona. Come hanno affermato Joe Little e Camilla Tominey, Meghan Markle e il consorte avrebbero tutte le intenzioni di rinunciare al titolo di duca per diventare dei commoner, ovvero dei cittadini comuni.

Gli indizi sarebbero ben disseminati in alcune laconiche dichiarazioni dei membri della royal family. E se questa indiscrezione risultasse verità, sarebbe un grande cambiamento per la dinastia dei Windsor. Il fatto che la Markle vorrebbe rinunciare al suo titolo di Duchessa e diventare così una cittadina comune in terra inglese sarebbe dovuto da un rifiuto, da parte della stessa Regina, di non affidare nessun titolo nobiliare al piccolo Archie. Fino ad ora infatti l’erede dei Sussex ancora non possiede nessuna qualifica e, per questo motivo, gli esperti credono che l’annuncio potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Sta di fatto che le indiscrezioni in merito sono piuttosto confuse, si susseguono concitate dopo le rivelazione di Meghan nel documentario-scandalo girato in Sud Africa e trasmesso in tv la scorsa settimana, che fa tremare tutto Buckingham Palace. Tra le righe la coppia di neo-sposi, proprio in quel documentario, avrebbe espresso la loro volontà di diventare cittadini comuni. Quali sono gli indizi? La pressione da parte della stampa, gli eventi ufficiali e gli attriti che ci sarebbero tra William ed Harry. Non c’è nessuno conferma in merito, ma se così fosse, Meghan Markle sarebbe la prima donna di corte a rinunciare a tutti i benefici di una Windsor.