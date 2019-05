The Voice, Morgan diverte il pubblico cantando "Pem Pem" con l'ukulele

Durante la puntata delle Battle, a The Voice of Italy i concorrenti si sfidano duellando contro un membro della propria squadra, scelto dai quattro coach. In un divertentissimo siparietto, i giudici si scambiano i ruoli, esibendosi in una canzone dei loro colleghi. Ad Elettra Lamborghini tocca interpretare "Altrove" di Morgan, che tra i sorrisi generali l'ereditiera dei Lamborghini "fa sua" con mosse sexy e voce suadente, conquistando lo stesso Morgan. Tra i due coach, infatti, l'intesa si è intuita fin dalla prima puntata tra battutine e punzecchiate che non sono sfuggite al pubblico.

Prima di loro nella puntata precedente, Gigi D'Alessio e Gue Pequeno si sono esibiti in un duetto di "Non dirgli mai" del cantautore partenopeo, e seppur lontana dalla sua comfort zone, il rapper ha affermato: "Per me non pè stata una penitenza, ma un grande onore fare questo pezzo".