The Voice, Morgan gelido con Gigi: "Va bene fare battute ma non mistificare"

Durante la finale di "The Voice of Italy" non sono mancate le polemiche. E a scatenare la provocazione è stato coach Gigi D’Alessio, che alla domanda della padrona di casa Simona Ventura su come stesse andando la sfida, ha risposto: “Sta andando benissimo. Veramente i ragazzi stanno avendo la possibilità di esprimersi. Credo che abbiamo dato abbastanza libertà di scelta, almeno noi tre, perché per Morgan la libertà di scelta non ci sta! ".

Ma mentre il cantante partenopeo ride delle sue parole, dicendo chiaramente “Stavo scherzando” , l'ex leader dei Bluvertigo non la prende altrettanto bene. “Io vivo nella libertà di scelta. Anzi, il contrario, questo è un grande errore”, spiega Morgan visibilmente alterato.