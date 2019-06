The Voice, la polemica di Elettra: "I dati del web sono diversi. Miriam era la più amata"

Il clima si fa sempre più infuocato a "The Voice of Italy". In fase di finale sono tre le concorrenti rimaste in gara: Carmen, Brenda e Miriam. La prima finalista è Carmen, e nel momento in cui Simona Ventura fa il nome della concorrente che proseguirà il turno, Elettra Lamborghini insorge. A passare il turno è infatti Brenda, mentre Miriam Ayeba del Team Elettra, torna a casa.

“No, non sono d’accordo. Zero. Basta guardare i social, c'è qualcosa che non quadra” , afferma un’alterata e sgomenta Elettra, che prosegue nella sua crociata affermando che “non è possibile. I dati su internet sono diversi” . C'è qualcosa che non va". A schierarsi con l’ereditiera ci pensa Morgan, che sottolinea come le visualizzazioni sul web parlino chiaro. Ma Gigi si alza in piedi e chiede ai due colleghi: “Scusate, ma allora voi avete portato i cantanti in finale in base alle visualizzazioni e non in base alla musica? Ma che state dicendo, dai. Allora andavamo a vedere le visualizzazioni e poi sceglievamo il cantante”.