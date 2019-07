"Per la prima volta mi sono concessa una vacanza con le amiche". Bianca Guaccero a Formentera è una mamma single

È stata una stagione televisiva molto impegnativa per Bianca Guaccero. Il successo di "Detto Fatto" è stato del tutto inaspettato per la sexy attrice e showgirl di origini partenopee, ma ora è tempo di relax e tanto sole. Come è stato riportato a Oggi in una recente intervista, Bianca Guaccero proprio in questi ultimi giorni, ha trascorso una breve vacanza fra le sabbie finissime e il mare cristallino di Formentera.

"È la prima vera vacanza che faccio negli ultimi tre anni. Sono stati tre giorni meravigliosi che ho trascorso con le mie amiche del cuore, che in realtà, potrei anche definire come sorelle – rivela al settimanale-. Mi sono goduta le spiagge, gli aperitivi, ho letto un buon libro: una vera goduria".

La mente però è sempre rivolta alla figlia che, per esigenze, la Guaccero ha lasciato da sola in città. "Per la prima volta non viaggio con la mia Alice. In alcuni momenti ho sentito molto la sua mancanza, ma mi sono resa conto che riprendere fiato ha fatto bene sia a me che a lei – racconta -. Ora è con suo papà. Mi sono goduta una vacanza da mamma single." E sul successo del programma tv, Bianca Guaccero resta ancora sbalordita: "Tutto è andato alla grande e devo ringraziare tutta la squadra che ha lavorato con me. C’era la paura di non farcela, ma per fortuna il pubblico ha premiato il nostro programma. Per il futuro? Ho girato un film sulla vita di Virna Lisi".