Meghan Markle: "Voglio solo essere me stessa"

Si rincorrono tante indiscrezioni più o meno vere in merito alla vita di Meghan Markle, soprattutto nell’ultimo periodo. Sta di fatto che la vita dei duchi di Sussex non è più la stessa dopo la denuncia ai tabloid inglesi e dopo quel documentario scandalo che ha gettato un’ombra nera su tutta la famiglia regale. C’è chi approva il comportamento di Meghan ed Harry e c’è invece chi li critica aspramente. Non ci sono né pesi né misure. Ora però è la stessa duchessa che, in una recente e rarissima intervista che ha rilasciato al Telegraph, rivela il suo punto di vista sulla questione, affermando che non è affatto facile essere un membro della royal family.

Di solito tutte le news che trapelano in rete fanno parte di comunicati stampa o di indiscrezioni di palazzo, questa volta invece Meghan Markle si è concessa per una breve e accorata intervista che ha rilasciato durate il Luminary’s Bakery, il cafè nato dalla volontà di aiutare le donne in difficoltà economiche. "Non voglio essere amata incondizionatamente – afferma Meghan Markle – voglio solo essere ascoltata e volo solo essere me stessa".

Parole che sicuramente faranno discutere e che confermano, ancora una volta, il temperamento di una duchessa che non vuole proprio rispettare le regole. "Una delle cose che ho capito da quando vivo qui in Inghilterra è che le persone hanno molte aspettative sulla famiglia reale – aggiunge -. Quando mi reco a eventi istituzionali, a raccolte fondi o altro, devo essere per forza sempre sorridente e tranquilla. A volte non mi sento così, ma purtroppo mi rendo conto che è lo scotto da pagare per essere una donna. Almeno però mi rendo conto che il mio sorriso può fare la differenza. Io sono una donna come tutte le altre e anche io ho una storia da raccontare".

Meghan Markle resta una fra le duchesse più anticonformiste della storia, ma anche una delle più contestate. Prima le spese pazze, poi i rapporti conflittuali con il padre e la sorella e tanto altro. Eppure nel corso dell’ultimo anno, insieme al marito, si è prodigata per tante cause umanitarie e, sempre con il suo sorriso (finto o vero che sia), ha affrontato molte difficoltà. Il suo grido è ben chiaro: vuole essere solo se stessa. E chissà se per una volta potrà vivere con serenità la sua condizione.