Walter Nudo dice addio alla televisione: "Non fa più per me"

" Non voglio più avere a che fare con la televisione italiana ", le parole di Walter Nudo risuonano come una sentenza. L'attore, dopo l'addio ufficiale dato circa quattro mesi fa, è tornato sull'argomento, spiegando le motivazioni in un lungo video pubblicato sui social. Nelle scorse ore, infatti, il vincitore dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip ha spiegato cosa lo ha spinto ad allontanarsi dal piccolo schermo. I numerosi messaggi ricevuti dall'attore e le dimostrazioni di affetto e stima del suo pubblico lo hanno portato a spiegare i suoi perché sui social network.

" Molte persone mi chiedono per strada e mi mandano messaggi sul perché mi sia ritirato. - Ha esordito nel video Instagram Walter Nudo - È vero ho fatto questa dichiarazione ufficiale il 23 giugno scorso dove ho detto che non voglio più avere a che fare con la televisione italiana. Non la rinnego, anzi la ringrazio fortemente. Dopo quasi 25 anni di carriera tra alti e bassi, tra Mediaset e Rai, però è arrivato il momento di uscirne fuori. Non giudico ovviamente chi la fa, ma semplicemente non fa più per me ". L'attore ha spiegato di essere cambiato e di aver vissuto una profonda trasformazione nell'ultimo anno. Dopo la vittoria del reality Grande Fratello Vip e la rinnovata notorietà, Walter Nudo è stato colpito da una serie di ischemie che lo hanno ridotto in fin di vita. Poi le operazioni al cuore e la lunga e lenta riabilitazione per tornare a godere di una vita il più possibile normale. Il periodo difficile ha segnato nel profondo l'attore, che ha virato verso una vita più spirituale.