Walter Nudo dice addio alla tv made in Italy: "Il mio tempo è prezioso"

Walter Nudo è recentemente diventato protagonista dell'ultima diretta di "Live: non è la d'Urso", il format condotto da Barbara d'Urso, dove l'ex naufraga Francesca Cipriani lo ha tacciato pubblicamente di nascondere la sua presunta storia d'amore omosessuale con un altro uomo. Un'indiscrezione che ad oggi non è stata confermata dal diretto interessato. E non è per via della sua rumoreggiata omosessualità, che adesso l'aitante Nudo si trova al centro del gossip. E' stata divulgata, infatti, un'importante nota tramite le agenzie, secondo cui l'attore italo-canadese è giunto alla decisione definitiva di lasciare il piccolo schermo, ovvero la tv nostrana.

Una scelta professionale, quella di abbandonare la televisione made in Italy, a cui Walter potrebbe essere giunto a seguito del delicato intervento al cuore a cui si è sottoposto nel mese di aprile a Milano, dopo essere stato colpito da due ischemie al cervello. "Dopo 24 anni, è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana- fa sapere Nudo, attraverso il suo staff- Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità, in tutti questi anni, di far parte della loro famiglia".

Walter Nudo si sente lontano dalla tv made in Italy

"In questi ultimi anni - aggiunge Walter Nudo, nella sua nota diramata attraverso le agenzie- Mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno , sono rientrato partecipando all'ultimo Grande Fratello Vip, solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace. Negli ultimi mesi, dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo, ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita. Non giudico né i contenitori e né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio".

La notizia dell'addio di Walter Nudo alla televisione italiana di certo non farà piacere ai telespettatori che, ad oggi, hanno sempre sostenuto il loro beniamino, in particolare facendo aggiudicare a Walter Nudo la vittoria del Grande Fratello Vip 3, condotto da Ilary Blasi.

