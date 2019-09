Walter Nudo preoccupa i fan: "Attento a non esagerare"

Cinque mesi fa Walter Nudo veniva colpito da una serie di ischemie provocate da una malformazione cardiaca. Dopo un’operazione chirurgica al cuore e tanta riabilitazione, oggi l’attore appare sereno e più in forma che mai. La drammatica esperienza vissuta, al confine con la morte, sembra avergli però dato nuovo slancio e positività per il futuro. " La vita può colpire più forte di qualunque avversario ... ma quando sei giù hai due scelte : starci ...o fare di tutto per rialzarti e andare avanti! Non sarò Rocky, ma al tappeto io non ci sto!" , scriveva Walter Nudo un mese fa sul suo profilo Instagram. E sembra proprio che l’allenamento e lo sport lo stiano aiutando moltissimo nel suo recupero psicologico e fisico.

L'attore si sta infatti concentrando molto su palestra e attività fisica intensa. I video degli esercizi pubblicati sui social dall’attore stanno però mettendo in agitazione i suoi fan e supporters. Molti follower sono, infatti, preoccupati che tanto allentamento possa nuocere alla sua salute, soprattutto dopo l’intervento al cuore: " Scusa Walter...ma dopo l'intervento che hai avuto al cuore...puoi fare questi sforzi ", " Ma dopo l’operazione al cuore, non dovresti evitare di sollevare pesi ", " Non me ne intendo...ma dopo l’Intervento al cuore fa bene tutto questo sforzo? ".