Wanda Nara brucia di passione con Icardi: "Senza amore non c'è niente"

Un bacio appassionato in piscina per voler spazzare via le polemiche. Mentre il destino calcistico di Mauro Icardi è ancora incerto e in questi giorni si deciderà il suo futuro, la moglie Wanda Nara ha voluto fargli una dedica d'amore speciale, condividendo uno scatto d'amore puro.

La coppia ha spesso condiviso immagini piccanti, che hanno fatto molto discutere per la loro forza, ma questa volta Wanda Nara ha voluto mostrare qualcosa di diverso, il lato più romantico del suo matrimonio con il calciatore. Non sono momenti sereni, questi, per Mauro Icardi. Il giocatore è separato in casa con la sua squadra da ormai diversi mesi e nonostante nei giorni scorsi sembrava non esserci più margine per un trasferimento, da qualche ora pare che l'evoluzione del mercato abbia portato Icardi vicino alla Roma. La volontà di voler stare a Milano da parte di Maurito e della sua famiglia sembrava legata alla possibile gravidanza di Wanda Nara, circostanza però smentita dalla stessa donna per voce del suo legale in una tv argentina.

Che tra i due ci sia un grande affiatamento è cosa nota, la coppia ha condiviso recentemente alcuni scatti dall'ultimo viaggio in Oriente ed è chiaro a tutti l'amore che li unisce. Difficilmente, però, la coppia si lascia andare a romanticismi. La foto condivisa da Wanda Nara li ritrae in piscina, ripresi dall'alto, mentre si scambiano un tenero bacio. Impossibile non notare le forme esplosive della donna ma a colpire è la tenerezza del gesto, inusuale per due come loro che hanno abituato i loro follower a immagini dalla fortissima carica erotica.