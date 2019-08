Wanda Nara non è incinta: la smentita del suo avvocato

Wanda Nara non è incinta. Dopo le voci che si sono rincorse nei giorni scorsi in merito alla sesta gravidanza della modella argentina - motivo che avrebbe spinto Mauro Icardi a restare all'Inter - è arrivata la smentita del suo avvocato.

Ana Rosenfeld, legale rappresentante di Wanda Nara, ha parlato per voce della sua assistita durante il programma mattutino Los angeles de la Mañana, in onda sulla tv argentina. “ Ho detto che non sono incinta ”, avrebbe detto Wanda Nara al suo avvocato, che si è premurata di riportare fedelmente le sue parole per spegnere le polemiche che riguardano soprattutto il futuro sportivo del marito. Stando a quanto trapelato nei giorni scorsi, infatti, Mauro Icardi avrebbe scelto di restare a Milano e di continuare a giocare per l'Inter nonostante i dissidi interni per evitare di affrontare il trasloco in un'altra città di tutta la famiglia in un tempo troppo ristretto. Questo aveva fatto nascere le voci su una presunta gravidanza della showgirl e modella, a quando pare inesistente.

Wanda Nara nei prossimi mesi sarà molto impegnata sul fronte lavorativo, perché se da una parte pare abbia rifiutato l'offerta di tornare a fare l'opinionista a Tiki Taka con Pierluigi Pardo, dall'altra ha accettato una proposta della tv argentina, che tra agosto e settembre la porterà a girare il mondo. Per la tv italiana, invece, si parla di un suo presunto coinvolgimento nella prima edizione di Amici Vip, il programma di Maria De Filippi in onda tra qualche settimana.

Sarà comunque un autunno denso di impegni per Wanda Nara, che come riporta il Corriere dello Sport ha deciso di fare sul serio e di voler sostenere l'esame come procuratore sportivo. L'attuale norma prevede che chi non ha superato il test ma svolge comunque la professione di agente sportivo deve provvedere alla messa in regola entro il prossimo 31 dicembre, quando scadrà la deroga.