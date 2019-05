"Sei volgare". Wanda Nara sommersa dalle critiche sul web

La moglie del calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara, è tornata al centro del gossip per aver ricevuto molte critiche sotto il post contenente una foto che la immortala mentre sfoggia un elegante outfit. L'abito nero indossato dall'influencer Nara è una creazione che porta la firma della stilista Elisabetta Franchi, la quale ha voluto proporre ai suoi follower e agli altri utenti su Instagram il suo outfit, per il quale Wanda ha posato da fashion blogger.

In moltissimi, tra i follower della stilista, hanno commentato la foto di Wanda Nara con parole alquanto critiche. "La sua volgarità è riuscita a rovinare persino i capolavori della nostra Betty", "Wanda Nara indossi un abito di una gran stilista, peccato che non ne sei all'altezza", queste sono solo alcune delle parole scritte dagli utenti e rivolte alla bionda influencer.

Elisabetta Franchi difende Wanda Nara

In risposta alle molteplici critiche ricevute su Instagram da parte degli hater di Wanda Nara, la stilista Elisabetta Franchi ha voluto difendere pubblicamente la moglie di Mauro Icardi.

“Vorrei che ci fosse più rispetto per questa donna, così come per tutte le donne” ha scritto la Franchi, commentando una critica mossa da un utente contro la Nara.

