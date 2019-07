Wanda Nara e il tanga da capogiro, l'ultimo scatto hot

Nuova foto hot per Wanda Nara, che su Instagram ha pubblicato una serie di immagini tratte da uno shooting fotografico. Le immagini patinate di Wanda Nara hanno ottenuto un ottimo successo, nonostante la modella a poche ore dalla pubblicazione abbia deciso di precludere agli utenti la possibilità di commentare. Erano tantissimi quelli che avevano lasciato un pensiero sotto l'immagine della moglie di Mauro Icardi, che probabilmente ha notato troppe volgarità e ha preferito inibire i commenti piuttosto che trascorrere ore del suo tempo a eliminare quelli più osceni. L'ultima della serie la ritrae di spalle con un elegantissimo costume intero nero, un tanga che esalta le curve da capogiro della bionda argentina, che hanno fatto sbandare più di un utente su Instagram. La modella e procuratrice sportiva è stata fotografata in ginocchio sulla battigia, presumibilmente nella splendida cornice di Ibiza dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme ai figli. Mani sui fianchi e testa leggermente rivolta indietro, Wanda Nara mostra parte del seno, anche se l'attenzione degli utenti è prevalentemente catturata dal suo lato B, come si poteva leggere nei commenti ora nascosti.

Oltre all'oggettiva bellezza del corpo statuario della moglie di Mauro Icardi, c'è un altro elemento del post che ha condiviso su Instagram che ha attirato l'attenzione ed è la didascalia. Nonostante non ci sia nessun riferimento esplicito, nonostante Wanda Nara non abbia indirizzato le sue parole verso nessuno di particolare, in molti hanno pensato che potrebbe essere un messaggio ben preciso. Come spesso accade, la modella argentina ha scritto in spagnolo una frase che potrebbe tradursi come: “ L'ipocrisia è qualcosa che non posso affrontare ” e l'ha arricchita con uno scorpione, animale dalla fortissima valenza simbolica. A chi è diretto il post di Wanda Nara? Con un corpo così di persone che le guardano le spalle e la proteggono dalle malelingue ne trova di sicuro.