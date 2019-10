Wanda Nara esplosiva a Tiki Taka

Wanda Nara è sempre più esplosiva e prorompente. La bella argentina ha abituato i suoi fan a look provocanti che ne esaltano la femminilità e anche a Tiki Taka la moglie di Icardi dimostra di avere voglia di stupire. L'ultimo look dev'essere piaciuto molto a Wada Nara, tanto da aver condiviso sul suo profilo numerose immagini e video da far girare la testa.

Dopo il piccolo inconveniente hot in camerino prima della puntata, quando la moglie di Mauro Icardi ha condiviso una foto insieme all'amica Giorgia Venturini senza censurarne adeguatamente il seno scoperto, l'argentina ha condiviso una serie di sue immagini. L'abito che ha conquistato Wanda Nara è un bellissimo lungo in velluto rosso con spacco molto alto, indossato con un paio di stivali abbinati alti fin sopra il ginocchio. Tuttavia, il pezzo forte è la scollatura, profondissima, che ne mette in risalto il décolleté mozzafiato. La foto che ha conquistato più mi piace ha raggiunto e superato quota 200.000, tutte le altre viaggiano oltre i 150.000 like.

Le stesse foto che Wanda Nara ha pubblicato sul profilo le ha poi inserite nelle storie temporanee. Da ormai qualche tempo la moglie di Mauro Icardi ha disattivato i commenti alle sue foto per i follower, lasciandoli attivi solamente per quelli da lei seguiti. È una precauzione presa per evitare di ricevere continui insulti da parte degli hater e da parte dei tifosi più sfegatati ma in questo modo non è possibile percepire con esattezza il gradimento dei suoi seguaci. Certo, considerando il numero di like, non è difficile supporre che anche stavolta Wanda Nara abbia centrato nel segno, facendo girare la testa ai suoi fan.