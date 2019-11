Wanda Nara gelosa di Icardi, tira i capelli a Giorgia Venturini prima della diretta a Tiki Taka

L'amicizia nulla può di fronte alla gelosia. Deve averlo capito anche Giorgia Venturini, l'opinionista della trasmissione sportiva Tiki Taka che ieri sera, nei camerini del programma di Italia Uno, è stata "vittima" di un attacco di gelosia di Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi non è riuscita a trattenersi mentre la Venturini elogiava le prestazioni del calciatore e ha dato una tiratina di capelli alla collega.

Le due sono amiche fuori e dentro gli studi televisivi Mediaset ma quando si tratta di Maurito, Wanda Nara non riesce proprio a trattenersi. L'episodio, tra l'ironico e il serio, si è consumato nei camerini della trasmissione, poco prima della diretta di Tiki Taka. La moglie di Icardi ha pubblicato sui social network l'arrivo a Milano da Parigi e il trasferimento in auto verso gli studi televisivi. Nei camerini, la bella argentina ha continuato a realizzare filmati anche dopo l'arrivo della collega Giorgia Venturini, con la quale stavano chiacchierando della puntata serale. Non è la prima volta che le due scherzano e si riprendono con filmati curiosi da condividere con i follower prima della diretta o nelle pause pubblicitarie. Nelle storie di Instagram Wanda ha ripreso la Venturini che annunciava gli argomenti caldi della serata sportiva. Poi la co-conduttrice di Tiki Taka chiede: " Di Mauro non si dice niente? " e Giorgia Venturini risponde: " No perché è il numero uno, sta vincendo tutto, si meriterebbe anche il pallone d'oro ". Parole che hanno letteralmente infiammato Wanda che, senza lasciare il cellulare, ha afferrato la treccia della collega dandole una bella tirata. " Tranquilla un po' con mio marito che è il numero uno eh! ", ha esclamato l'argentina mentre tirava a sé, per i capelli, la Venturini tra le risate generali e interrompendo improvvisamente il video.

Wanda Nara non è nuova a sorprendere fan e follower con video inusuali dal backstage di Tiki Taka. I video condivisi sui suoi profili social, riservano sempre aneddoti curiosi ma anche siparietti hot in compagnia della collega. Come quello avvenuto qualche settimana fa quando la Nara pubblicò per sbaglio su Instagram la foto di Giorgia Venturini in topless. La bella argentina, che si appresta a esordire come opinionista nell'edizione 2020 del Grande Fratello Vip, provò a censurare lo scatto hot mettendo qualche stellina sul decolté nudo ma l'operazione non andò a buon fine, pubblicando così la foto hot dell'ex naufraga.