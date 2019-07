"Wanda Nara è una pornostar nata": Rocco Siffredi parla delle potenziali attrici hard e attacca un collega

L'attore hard più famoso nel Bel Paese, Rocco Siffredi, ha concesso una nuova intervista a La Zanzara, un programma trasmesso su Radio 24. E, nel corso del suo ultimo intervento radiofonico, la pornostar ha risposto ad alcune domande sul mondo dei porno-divi e sulle potenziali attrici di film a luci rosse. “Wanda Nara è la numero uno in assoluto - ha dichiarato Siffredi, parlando della moglie di Mauro Icardi - Grande fi**, molto molto divertente. Sessualmente deve essere una bomba, deve essere pazzesca, si. Ma si vede, comunque, traspare, è una pornostar nata”.

E non finiscono qui le parole pungolanti rilasciate dal pornodivo: “Le vere pornostar sono le vostre segretarie. Quelle che avete lì al Sole 24 Ore, in studio, le vostre, sono le migliori in assoluto. Perché la vera pornostar è stanca, è abituata, svogliata. E’ raro trovare una che si diverta, che unisca l’utile al dilettevole. Siamo in pochi. Smontiamo il mito della pornostar. Ho lavorato tanto e sicuramente mi sono fatto più attrici che gente comune, però ho sempre avuto il bisogno come si dice in americano di ‘clean the pipes’, pulire il canale. Sì, perché gli orgasmi sul set porno partono da sotto i testicoli. Gli orgasmi da casa partono dallo stomaco, sono quelli che ti svuotano. Non è una teoria, è la verità”.

Rocco Siffredi lancia parole al vetriolo al collega Franco Trentalance

Nel corso della sua ultima intervista Rocco Siffredi è poi passato ad attaccare un suo collega, il vincitore del reality show La Talpa, Franco Trentalance: “In trent’anni, lui sarà una ventina che va in giro, non l’ho mai incontrato su un set. Mai. Devo dirti che ho girato con tutti i registi al mondo, mai visto Trentalance. Ci sarà un motivo. Vuol dire che c’è il giocatore di serie A e quelli della Promozione”.