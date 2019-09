Wanda Nara posa senza veli su Instagram: follower in delirio

Wanda Nara è uno dei personaggi più chiacchierati intorno al mondo del calcio per via della sua relazione con Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter, e per via della sua professione di agente, proprio del marito oggi attaccante del Psg, e di showgirl dove è una delle punte di diamante della trasmissione Tiki Taka. Qualche giorno fa Striscia La Notizia ha consegnato l'ennesimo Tapiro d'Oro all'ex moglie di Maxi Lopez che, come sempre, l'ha accettato di buon grado e con il sorriso sulle labbra.

Valerio Staffelli ha incalzato Wanda con una serie di domande scomode sul marito: "Signora Wanda, ma come mai Icardi non gioca al Psg, è infortunato? Sta male? Cos'ha Maurito?" E ancora: "Ha visto l’Inter senza Icardi come vola in cima alla classifica del campionato?". Wanda ha preferito non rispondere a quest'ultima provocazione limitandosi ad una risposta semplice e senza polemiche: "Mauro sta bene, non ha nessun infortunio grave ed è pronto a scendere in campo. Se farà bene, il Paris Saint Germain lo riscatterà al termine della stagione. Non è detto che torni all’Inter”.

Wanda è riuscita sul gong del calciomercato ad accasare il marito in uno dei club più prestigiosi in Europa come il Psg: il suo seguito però non è di certo diminuito anche se si dovrà dividere tra Parigi e Milano. Il suo profilo Instagram sta aggiornando sempre di più il numero di follower arrivato ad oltre 5,6 milioni di seguaci. Gli ultimi scatti sexy dell'argentina, per una campagna pubblicitaria, completamente nuda hanno mandato in delirio i suoi tanti ammiratori che non hanno perso tempo per invadere la sua bacheca di commenti di svariato genere.



