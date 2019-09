Wanda Nara riceve l'ennesimo Tapiro d'Oro: l'Inter vola senza Icardi

L'Inter di Antonio Conte vola in classifica con quattro vittorie in altrettante uscite in campionato e in rosa non c'è più Mauro Icardi. L'ex capitano, infatti, tre settimane fa è stato ceduto ai francesi del Psg che l'hanno rilevato in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. L'argentino non ha ancora segnato con la sua nuova maglia sia in Ligue 1 che in Champions League, mentre chi l'ha sostituito in nerazzurro, il gigante belga Romelu Lukaku ha già segnato tre gol in campionato, tra cui uno nel derby contro il Milan vinto sabato sera.

Icardi, tra l'altro, ai microfoni di Canal Plus ha dimostrato di aver dimenticato l'Inter e ha voglia di farsi riscattare dal Psg: "Ero arrivato al mio settimo anno all'Inter. Sognavo di giocare la Champions League con l'Inter e il sogno si è avverato. Ma non abbiamo ottenuto grandi risultati, anzi non abbiamo vinto nulla. Io sono rimasto, ho segnato tanti gol, ed è arrivato il momento per me di andare in una squadra che vince, che possa conquistare titoli. Credo sia arrivato il momento di iniziare a vincere, e arrivare in una squadra piena di campioni come il Psg era quello che volevo. Se arrivi con un’opzione di acquisto, il giocatore deve dare il meglio di sé affinché il club lo acquisti. Vedremo che succederà la prossima estate".

L'Inter vola senza Icardi e Striscia La Notizia ha subito pensato bene di consegnare un Tapiro d'oro alla moglie-agente, e presenza fissa di Tiki Taka, Wanda Nara. Valerio Staffelli, dopo la vittoria dell'Inter nel derby, ha dunque raggiunto l'argentina fuori dagli studi di Cologno Monzese e le ha portato in dote il tanto ambito premio già "vinto" diverse volte durante gli anni di militanza del marito all'Inter. Non si conosce la reazione avuta da Wanda Nara che pare però abbia accettato il Tapiro.

