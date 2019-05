Wanda Nara prima "ruba" il parcheggio alla d'Urso e poi resta in slip

Quella di domenica è stata una giornata di provocazioni per Wanda Nara, che sul suo profilo Instagram si è divertita a stuzzicare i suoi follower e non solo. La moglie di Mauro Icardi è la protagonista femminile di Tiki Taka, il programma sportivo targato Mediaset in onda la domenica in seconda serata. La donna ama condividere la sua quotidianità sui suoi social, dove ogni giorno regala tantissime Instagram stories ai suoi seguaci. Lavoro, figli, amore e shopping sono gli argomenti preferiti dalla bionda argentina, che spesso non disdegna di mostrarsi piuttosto scoperta, per la gioia dei suoi fan.

Nelle ultime settimane, oltre che per la querelle tra suo marito e l'Inter, Wanda Nara è stata al centro dell'attenzione anche per un'altra vicenda che riguarda la sua famiglia. Ivana, sorella di Mauro, è stata una concorrente del Grande Fratello di Barbara d'Urso prima della sua eliminazione al televoto. Tra le cognate non corre buon sangue e i dissapori familiari sono emersi in maniera forte durante il reality e nelle settimane precedenti, quando Ivana è stata spesso ospite nei salotti della d'Urso. La sorella di Icardi non ha mai risparmiato parole al veleno nei confronti di Wanda Nara, che non ha mai perso tempo a rispondere per le rime.

È forse per “vendicarsi” dello spazio che Barbara d'Urso ha concesso a Ivana nei suoi programmi, che ieri la moglie di Mauro Icardi ha occupato il parcheggio riservato della signora di Mediaset? La bionda argentina ha condiviso nelle sue storie Instagram un video in cui è intenta a parcheggiare proprio nello spazio auto dedicato alla stakanovista della tv italiana attualmente in onda con quattro programmi. È bizzarro che come colonna sonora la procuratrice dell'ex capitano dell'Inter abbia scelto la canzone che ha fatto da sottofondo proprio allo spot del Grande Fratello 16. Quale messaggio avrà voluto mandare? Era soltanto uno scherzo?

Dopo aver lasciato il suo SUV di lusso nel posto riservato alla d'Urso, con tanto di testimonianza video, Wanda Nara è corsa a prepararsi nel camerino per la puntata di Tiki Taka. Per l'occasione, l'argentina ha scelto un bellissimo abito nero di Elisabetta Franchi con un ampio spacco frontale. Una scelta elegante per la Nara, che mentre si riprendeva per fare una storia su Instagram ha aperto troppo lo spacco, mostrando ai suoi follower la biancheria intima. La moglie di Mauro Icardi sa come usare i social network per attirare l'attenzione e sicuramente il quasi streap-tease le ha regalato tantissime visualizzazioni.