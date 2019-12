Wanda Nara strega Parigi con un party di compleanno in grande stile

Party glamour per l'argentina più chiacchierata della televisione italiana. Wanda Nara ha festeggiato i suoi 33 anni con una lussuosa festa nella sua abitazione di Parigi. L'imprenditrice ha organizzato un party in stile "black and white" all'interno della residenza parigina dove, da circa un mese, vive con il marito, il calciatore Mauro Icardi, e i figli.

Il compleanno della manager calcistica più discussa degli ultimi tempi non poteva certo passare inosservato, così Wanda Nara non ha badato a spese. Per spegnere le sue 33 candeline ha deciso di allestire un party decisamente chic con migliaia di palloncini argentati sul soffitto, brillantini e glitter ovunque e decine di invitati. La showgirl argentina, che presto sarà opinionista al Grande Fratello Vip al via a gennaio, ha sorpreso i suoi ospiti con lettere giganti luminose del suo nome, una tour Eiffel di palloncini scintillanti e addirittura una vasca da bagno "brandizzata" con il suo nome. Insomma nulla è stato lasciato al caso. Come le decine di foto pubblicate sui social nelle ultime ore che documentano la festa appena conclusasi a Parigi.

Wanda Nara è apparsa in splendida forma con indosso un abito lungo aderente, color nero con brillantini. Tra balli, canti e danze sensuali, non sono mancati i momenti di divertimento con un trenino improvvisato a ritmo di musica che ha coinvolto numerosi ospiti e la protagonista della festa. Al party glamour della moglie di Mauro Icardi erano presenti numerosi calciatori della formazione francese del PSG, la nuova squadra dell'argentino. Il portiere Sergio Rico con la fidanzata Alba Silva, Keylor Navas con la moglie Andrea Salas, Camila Galante e lo staff al completo della prorompente argentina. Non potevano mancare, infine, i familiari più stretti di Wanda Nara, la sorella Zaira e la mamma Nora Colosimo che sono state protagoniste al fianco di Wanda durante la serata.

Dopo il rituale taglio della torta la festa è proseguita fino a notte fonda tra canti e balli. Impossibile, per il momento, conoscere il regalo che il marito di Wanda Nara le ha fatto per i suoi 33 anni. Lo scorso anno Mauro Icardi si superò omaggiando la compagna con una fiammante Bentley nera da oltre 200mila euro.