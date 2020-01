Watchmen, non ci sarà una seconda stagione della serie tv

Watchmen è una delle serie tv del 2019 più apprezzate dal pubblico e dalla critica, ma la prima stagione potrebbe essere anche l’ultima.

Watchmen, dai fumetti alla serie tv

La storia di Watchmen nasce dai fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons per la Dc Comics. Nelle pagine di questa graphic novel vengono raccontate le avventure di un gruppo di eroi non convenzionali. I personaggi come Rorschach, Ozymandias, il Comico e Dottor Manhattan, hanno caratteristiche diverse da quelle dei paladini della giustizia più noti, più spregiudicati e quindi meno “romantici” degli altri.

Nel 2009, Zack Snyder, regista di "300", realizza il film ispirato al fumetto, entrando così nel mondo dei cinecomics. Il suo lungometraggio, con protagonisti Jackie Earle Haley, Matthew Goode, Billy Crudup e Jeffrey Dean Morgan, soddisfa parzialmente i fan del fumetto, ma è sufficiente per permettergli di dirigere poi L’uomo d’acciaio, Batman V Superman e Justice League, anche se con risultati decisamente meno convincenti.

Devono passare dieci anni per assistere al ritorno dei Watchmen e questa volta ci pensa Damon Lindelof, già sceneggiatore di Lost e The Leftovers. La sua concezione della storia si concretizza in una serie tv di nove episodi targati HBO che vede tra i protagonisti principali Regina King e Jeremy Irons. Una serie sui supereroi diversa rispetto a quanto fatto fino ad ora, ponendosi come sequel del film ma prendendosi anche delle libertà nella trama. Il risultato è un successo e il suo finale, da sempre elemento di particolare attenzione nei lavori di Lindelof, questa volta convince tutti.

Il futuro di Watchmen

Dalla HBO, visto il riscontro positivo dei nove episodi, si sono mostrati interessati ad una seconda stagione. Casey Bloys, presidente del canale, la scorsa settimana ha espresso il suo consenso ad un continuo rimettendo però la parola allo sceneggiatore e creatore Damon Lindelof, il quale, come aveva in parte già anticipato nel corso della stagione, ha invece escluso un suo coinvolgimento futuro. Lindelof ha detto di aver raccontato quanto era nelle sue intenzioni e che non è interessato ad andare oltre. Non ha però precluso alla HBO di continuare con nuovi episodi sotto la direzione di un nuovo sceneggiatore.

A riguardo ci sono da registrare due aspetti. Nonostante l’ultima sequenza della puntata finale lasci aperta la porta ad un possibile nuovo sviluppo, molti fan si reputano soddisfatti di quest’unica stagione non sentendo la necessità di nuove avventure, con il rischio di rovinare quanto visto fino ad ora. Quindi, a quanto pare, dopo Mindhunter, anche Watchmen, un altro dei titoli più riusciti del panorama seriale del 2019, mette la parola fine alla sua storia.