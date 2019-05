Il web contro Emily Ratajkowski: "Vergognati”

La bellissima Emily Ratajkowski ha posato nuda per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla legge anti-aborto approvata dallo stato dell'Alabama. Infatti, con la firma di questa legge si è aperta una vera e propria battaglia legale che sta avendo come protagoniste le associazioni a difesa dei diritti delle donne.

Nel post condiviso su Instagram, la modella 27enne si copre con un braccio e con un Anthurium, un fiore spesso utilizzato a scopo decorativo. A corredo dello scatto, la didascalia: “Questa settimana, 25 vecchi bianchi hanno votato per vietare l'aborto in Alabama anche in caso di incesto e stupro. Questi uomini al potere stanno imponendo la loro volontà sui corpi delle donne per sostenere il patriarcato e togliendo alle donne il diritto di scegliere di non riprodursi. Gli stati che cercano di vietare l'aborto sono gli stessi che hanno le più alte proporzioni di donne nere che vivono lì. Questa decisione è legata alla classe e alla razza, ed è una violazione diretta dei diritti umani delle donne. I nostri corpi, la nostra scelta”.

Tuttavia, nonostante i buoni intenti, il pubblico social non ha apprezzato la scelta di accostare la sua nudità ad un tema tanto delicato quanto di cruciale importanza. “Ehi cara, non stai conferendo potere alle donne se dai agli uomini ciò che vogliono vedere. Rimettiti i vestiti. Se vuoi fare la differenza, candidati al governo”, scrive un utente. C’è chi invece ci tiene a sottolineare la strategia autoreferenziale della modella: “Autopromozione, niente di più patetico” e “Perché non ammetti semplicemente che questa è solo un'altra scusa per toglierti i vestiti ed attirare l'attenzione?”.

Insomma, c’era da aspettarselo. Per un motivo o per l’altro gli hater hanno sempre l’ultima parola e, per il momento, Emily ha preferito non rispondere, forse per non gettare altra benzina sul fuoco.

