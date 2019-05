Emily Ratajkowski è nuda dietro un séparé di plexiglas rosa

Non passa giorno senza che Emily Ratajkowski delizi i suoi milioni di follower con uno scatto super hot, in un eterno gioco di vedo-non vedo. Fotografata di profilo, completamente nuda, con il lato b in bella vista e il resto del corpo sapientemente occultato da un séparé rosa in plexiglas, la top model americana è più sexy che mai e raccoglie in poche ore quasi mezzo milione di visualizzazioni per uno scatto che la mostra in tutta la sua statuaria bellezza.

Con più di 22 milioni di follower, la super modella di origini polacche e irlandesi è un autentico inno alla sensualità femminile. Autentica bomba sexy, pur non avendo forme da pin up, riesce ad entusiasmare i suoi fan grazie al suo volto innocente che si combina magnificamente con un corpo sinuoso e tutto curve, in un mix irresistibile.

Lo scatto, con colori saturi e avvolgenti, che virano dal rosa all'arancione, è decisamente glam e possiede un appeal vintage di grande impatto visivo.

Davanti a cotanta bellezza i follower non possono che esprimere infinita ammirazione per colei che nei commenti definiscono “ leggenda ”, “ autentica poesia ” e “ dea ” e al massimo riescono a scherzare notando l'unico accessorio che la bellissima Emily si è concessa di indossare in questa foto 'nature': un paio di sexy scarpe rosse con tacchi a spillo, da autentica seduttrice.