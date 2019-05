Westworld: il trailer della terza stagione con Aaron Paul

La HBO svela la terza stagione di Westworld: nel primo trailer un nuovo personaggio per quella che si preannuncia essere la conquista del mondo degli umani da parte dei robot, non più relegati nei parchi a tema per soddisfare le perversioni degli uomini.

Dopo la conclusione de Il Trono di Spade e il fenomeno mediatico mondiale che si è creato nel corso delle 8 stagioni seguitissime ovunque, la HBO decide ora di puntare forte su Westworld.

Già con la prima stagione della serie, creata da J.J. Abrams e Jonathan Nolan, abbiamo avuto modo di vedere la qualità e la grande complessità di Westworld: personaggi importanti e interpreti di prim’ordine, tra cui Ed Harris e Anthony Hopkins, diversi piani temporali che hanno reso decisamente intricata la narrazione e messaggi nascosti in ogni episodio. Nella seconda stagione invece la presenza di più “mondi”, o meglio più parchi a tema, con gli interrogativi esistenziali dei robot divenuti il leitmotiv della storia.

Da alcuni giorni sappiamo che nel cast, dopo il già annunciato Aaron Paul, star indimenticata di Breaking Bad, è arrivato niente meno che Vincent Cassel. Ma durante la notte in cui è stato trasmesso l’episodio finale de Il Trono di Spade, la HBO ha presentato con il massimo degli onori la terza stagione di Westworld, con il suo primo trailer. Il video ci fa vedere un mondo futuristico fuori dai vari parchi a tema della Delos, in cui il personaggio di Aaron Paul sembra essere un rapinatore-sovversivo, non a suo agio nella società in cui vive. Intorno a lui si vedono macchine volanti e robot e in più scene una misteriosa donna bionda che alla fine, in difficoltà in un vicolo buio, si mostra essere Dolores (Evan Rachel Wood).

Dolores ha più volte ripetuto negli episodi passati “Queste gioie violente hanno fini violente”, citando William Shakespeare. E infatti, la seconda stagione si è focalizzata sulla rivolta dei robot, con la fine violenta dei visitatori dei parchi. Ora, da quanto vediamo nel trailer, il terzo capitolo di Westworld sarà incentrato sulla conquista del mondo degli umani da parte dei robot. Vedremo se il progetto di Dolores arriverà a compimento.