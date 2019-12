The White House Plumbers, Justin Theroux e Woody Harrelson nella serie sul Watergate

Justin Theroux e Woody Harrelson saranno le star di punta di The White House Plumbers, nuova miniserie tv targata HBO che si occuperà di uno dei capitoli più discussi della storia statunitense: lo scandalo del Watergate.

The White House Plumbers, la trama

The White House Plumbers racconterà la vicenda del Watergate, cioè lo scandalo che ha causato l’impeachment e poi le dimissioni dell’allora Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Nel giugno del 1972 furono arrestati cinque uomini che si erano introdotti nella sede del Comitato nazionale democratico, cioè l’organizzazione che si occupa della campagna elettorale e della raccolta fondi per il Partito Democratico americano, i cui uffici si trovavano presso l’hotel Watergate di Washington. Questa attività di intercettazione illegale fu pianificata da due uomini legati all’FBI e alla CIA: G. Gordon Liddy, nel cui ruolo vedremo Justin Theroux, ed E. Howard Hunt, parte affidata a Woody Harrelson. I due lavoravano per la Casa Bianca in un'unità di investigazione speciale dal nome “plumbers”, cioè “idraulici”, da cui appunto il nome della miniserie tv HBO. Gli episodi si baseranno in particolare sugli atti pubblici relativi all’inchiesta e sul libro Integrity, scritto da Egil “Bud” Krogh e Matthew Krogh.

La storia del Watergate, dal cinema alla serie tv

Lo scandalo del Watergate è stato più volte oggetto di una sceneggiatura, principalmente al cinema. Il primo grande film, e forse il più noto, è sicuramente Tutti gli uomini del presidente, pellicola con Robert Redford e Dustin Hoffman. In seguito è stato trattato incidentalmente in altri titoli come nel biopic di Oliver Stone sulla carriera politica di Nixon e in Frost/Nixon di Ron Howard, in cui venne rappresentata la famosa intervista con l’ex presidente. Infine, nel 2017 The Silent Man, con Liam Neeson, il quale ha mostrato la vicenda da un punto di vista diverso rispetto a Tutti gli uomini del presidente. Ora, con The White House Plumbers, la storia verrà raccontata da una nuova prospettiva, cioè da quella di chi ha realizzato le intercettazioni.

Cast e produzione di The White House Plumbers

Per Justin Theroux e Woody Harrelson non si tratta del primo lavoro per la HBO avendo già collaborato per importanti serie tv della stessa emittente nel loro passato. Il primo è stato protagonista per tre stagioni di The Leftovers, serie tv creata da Damon Lindelof, il secondo invece è stato protagonista insieme a Matthew McConaughey della prima acclamata stagione di True Detective. I due attori saranno anche produttori esecutivi.

Nella sua produzione The White House Plumbers si lega ad un'altra serie tv sulla politica americana, anche se in questo caso raccontata in chiave irriverente: Veep. Gli ideatori di questo nuovo show per la HBO - nonché sceneggiatori - sono Alex Gregory e Peter Huyck, affiancati da David Mandel - qui anche regista dei cinque episodi - e Frank Rich, tutti in passato produttori della serie tv con Julia Louis-Dreyfus.

La HBO quindi prova a replicare il successo ottenuto con la miniserie tv storica Chernobyl, occupandosi ora di uno dei temi più noti della politica a stelle e strisce, forte anche della partecipazione di due grandi star.