Whoopi Goldberg attacca Bella Thorne: "Sei famosa non puoi farti foto nuda"

Recentemente l’attrice di "Sister Act" Whoopi Goldberg ha espresso la sua opinione durante il programma "The View", riguardo alle foto senza veli che Bella Thorne ha postato sui social dopo che un hacker ne era entrato in possesso. “Se sei famosa, non importa quanti anni hai. Non puoi pubblicare foto nuda”, ha affermato la Goldberg, in totale disaccordo con la decisione della Thorne di postare le foto hackerate per non cedere al ricatto dell’hacker in cambio di soldi. “Una volta che fai delle foto del genere, sono a disposizione di ogni hacker. Se nel 2019 non sai che potrebbe diventare un problema, mi dispiace ma non dovevi farle” , ha sentenziato la Goldberg.

Immediatamente dopo le affermazioni dell'attrice ecco arrivare il responso della 21enne americana, che con una serie di storie su Instagram si è detta “ferita e disgustata” dalle parole dell’attrice. “Cara Whoopi ti ho sempte amata, ma onestamente sono dispiaciuta ed amareggiata per le tue parole. Biasimare le ragazze che si fanno foto? Fa schifo ed è disgustoso. Quindi ora una ragazza non può mandare foto sexy al fidanzato che è lontano? […] Vuoi che le donne abbiano paura della loro sessualità per colpa della gente? Sono offesa per chiunque abbia scattato una foto nuda. Sono offesa per Jennifer Lawrence che si è sentita violentata pubblicamente. Sono offesa per chi si è suicidato per colpa di chi ha pubblicato le sue foto. Il tuo punto di vista è davvero terribile e spero tu cambi idea.”