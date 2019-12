Whoopi Goldberg vuole comprare casa in Salento

Whoopi Goldberg innamorata dell’Italia. La Gazzetta del Mezzogiorno riporta che l’attrice - giunta in questi giorni in Puglia, poiché ospite di un collega che ha i nonni pugliesi - pare voglia acquistare una casa per le vacanze. Goldberg ha infatti pubblicato itra le Storie di Instagram alcuni video, in cui si mostra all’arrivo all’aeroporto di Brindisi e poi a Marina Serra, nei pressi di Tricase, dichiarandosi incantata dall’acqua calma e trasparente del mare.

“ Stavo per entrare in acqua - ha detto l’attrice nel video - ma ho pensato che non mi voleste vedere nuda, quindi ho tenuto i vestiti. Questo posto è naturale. L’ha fatto Dio, sarebbe bella una piscina qui? […] Guardate il colore dell’acqua è semplicemente fantastico. Non sarebbe fantastico se tutta l’acqua del mondo fosse così? Non può succedere. Ma sarebbe bello ".

Se Goldberg dovesse decidere di acquistare casa nel Salento, si unirebbe ad altri attori ed esponenti dello showbiz che hanno deciso di trascorrere in provincia di Lecce le loro vacanze o, forse, la loro vita. Come l’attrice britannica vincitrice del Premio Oscar dame Helen Mirren, che vive anche lei proprio nei pressi di Tricase, con il marito regista Taylor Hackford, e mostra grande attenzione e curiosità per le attività locali.

Quest’estate a essere ospiti di una masseria salentina sono stati invece dapprima l’attrice Naomi Watts e poi il calciatore David Beckham con la moglie, l’ex Posh Spice Victoria Beckham. Grande assente Madonna, che ha trascorso nell’estremo tacco di Puglia due compleanni, ma non è tornata lo scorso agosto. Un altro habitué è l’attore Willem Defoe. La Puglia è stata scelta inoltre in passato per celebrare le nozze tra l’attrice Jessica Biel e il cantante e attore Justin Timberlake.

Goldberg si trova in Italia per presentare il suo libro, “The Unqualified Hostess”, che l’ha portata prima a Bassano del Grappa. Si tratta di un volume in cui l’attrice spiega come si debba apparecchiare la tavola per tutte le occasioni, da un tè con le amiche a una festa di Halloween per i bambini. Naturalmente il tutto condito con la consueta ironia che tanto caratterizza Goldberg e i suoi divertenti personaggi al cinema.

Tra gli aggiornamenti di Instagram, si può notare come l’attrice abbia apprezzato anche un buon piatto di pasta italiana: dal suo scatto si direbbero tagliatelle alla bolognese.

