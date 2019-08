William e Harry insieme per ricordare Lady D

Sta tornando come ogni anno il 31 agosto, e come sempre i fratelli William e Harry lo passeranno insieme, in memoria della madre Diana. Era il 1997 quando la principessa perse la vita in un incidente stradale in un tunnel di Parigi. Stare vicini, parlare di lei, e sorridere ricordando i momenti felici è il modo con cui i figli affrontano il lutto di anno in anno.

“ Trascorrono alcune ore insieme, fanno un pranzo o una cena a Kensington Palace. Parlano di piccole cose che riguardano Lady D e che riescono ancora a strapparli un sorriso. Ad esempio le vacanze sulla neve, le gite a Thorpe Park, oppure gli sforzi che faceva per i loro compleanni ”, ha raccontato una fonte alla rivista Us Weekly, ripresa da Vanity Fair.

La principessa ha segnato profondamente la vita dei suoi figli William e Harry, che per quanto possibile cercano di tenerne viva la memoria, continuando a fare beneficenza. “ Aiutare il prossimo ed essere un modello per i meno fortunati è in cima alla lista delle loro priorità – ha dichiarato la fonte -. Il lavoro di beneficenza che faceva lei era incredibile, così i figli discutono su come poter raccogliere l’eredità e continuare su quella strada ”. In questo progetto sono supportati dalle mogli Kate Middleton e Meghan Markle, da sempre impegnate in attività di volontariato. Come è noto, persino il profilo Instagram dei duchi di Sussex è messo al servizio della società, dando spazio alle associazioni impegnate nel fare del bene.