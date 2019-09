William e Kate: norme infrante per amore dei figli

Il Principe William e Kate Middleton infrangono da anni una norma di sicurezza della Royal Family, ma lo fanno per una ragione ben precisa.

Solitamente, i duchi di Cambridge sono molto rigorosi per quanto riguarda protocolli e consuetudini, ma c’è una regola precisa che infrangono consapevolmente. Come riporta l’Express si tratta della norma per cui i discendenti al trono debbano viaggiare separatamente. È tutto legato a una questione di sicurezza nazionale: se dovesse accadere un incidente, la Corona dovrebbe assicurare l’esistenza di una discendenza dinastica.

Invece William, il numero 2 nella linea di successione, viaggia sempre con i tre figli - il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis - che nella stessa linea di successione occupano le posizioni 3, 4 e 5.

La scelta di William, ma anche di Kate, è dovuta alla voglia e alla necessità di stare vicini ai propri figli. Ogni volta che i Cambridge viaggiano lo fanno insieme: partono insieme e arrivano a destinazione insieme. È iniziato tutto nel 2014 quando il Principe George si è recato con i genitori in Nuova Zelanda e Australia.

Una nota bizzarra e tenera. Il mese scorso, i cinque membri della Royal Family hanno preso un volo di linea per andare ad Aberdeen. Nessuno ha notato salire sul velivolo William, Kate e i loro figli e nessuno li ha infastiditi. Il personale dell'aereo ha notato come i passeggeri avessero intuito la presenza di una celebrità a bordo, tuttavia pensando a un calciatore. Solo quando il volo è atterrato e la famigliola felice è scesa, per essere accolta in due Range Rover nere, i viaggiatori si sono accorti di aver viaggiato con dei Royal.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?