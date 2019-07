Wimbledon 2019: la semifinale piace ai vip

Wimbledon 2019 ha i suoi finalisti: il serbo Novak Djokovic sfiderà Roger Federer. Ma oggi è stata giornata di semifinali e le gare hanno attirato tantissimi vip nella Royal Box, i posti d’élite da cui guardare la competizione.

Freschi di matrimonio e di luna di miele in Sardegna, Jude Law e sua moglie Philippa Coan hanno partecipato all’undicesima giornata di Wimbledon ma non erano i soli. Anche Hugh Grant e la moglie Anna Eberstein erano seduti tra gli spalti. Entrambi gli attori erano impeccabili: abito scuro e cravatta, come impone il dress code di Wimbledon. Mentre Philippa Coan ha optato per un abitino bianco con le frange, e Anna Eberstein per un look marinaresco, con camicia bianca e gonna nera.

Tra gli altri personaggi dello spettacolo erano presenti anche Damian Lewis, sua moglie l’attrice Helen McCrory, e il conduttore televisivo Bear Grylls e consorte.

Ma anche dal mondo del calcio sono giunti a Wimbledon alcuni rappresentanti: ad ammirare i due match Novak Djokovic/Roberto Bautista Agut e Roger Federer/Rafael Nadal c’erano anche Sir Alex Ferguson e l’attentissimo ex calciatore David Beckham, in elegante blazer color sabbia e pantaloni blu scuro.

Nessun esponente, invece, dalla Royal Family, che sarà ben rappresentata domani per la finale femminile. Kate Middleton e Meghan Markle faranno il loro ritorno sugli spalti dopo la prima apparizione. Nel frattempo Pippa Middleton ha fatto le veci di sua sorella e per l’occasione si è fatta accompagnare dal marito, il finanziere milionario James Spencer Matthews. Mentre lui ha sfoggiato il classico abito, lei ha optato per un vestitino bianco con i girasoli. Una scelta adeguata, se non fosse stato per lo spacco e il vento che in un soffio ha scoperto le belle gambe di Pippa, non lasciando molto spazio all’immaginazione.