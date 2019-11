The Witcher, la serie tv fantasy con Henry Cavill arriva su Netflix

C’è grande attesa per The Witcher, la serie tv fantasy con protagonista Henry Cavill che aspira al successo de Il Trono di Spade ma che vuole distinguersi da questa, cercando una propria strada.

Dai libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski ai videogiochi della CD Projekt RED. Poi di nuovo dai libri alla serie tv. The Witcher è il prossimo grande titolo di Netflix che arriverà nelle prossime settimane con la sua prima stagione, ecco di cosa si tratta.

The Witcher, la trama

La storia di The Witcher si basa sui libri fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, un mondo che riprende le caratteristiche tipiche di questo genere e che abbiamo già avuto modo di conoscere anche in altre avventure. Parliamo quindi di una realtà in cui esistono creature magiche, stregoni, elfi e nani. Dai libri di Sapkowski sono già stati realizzati alcuni videogiochi molto popolari, i quali però non avranno significativi riscontri nella serie tv, stando a quanto dicono dalla produzione. Infatti, maggiore attenzione è stata data alla storia ufficiale.

In particolare, per quanto riguarda la prima stagione, si è seguito il volume “I guardiani degli innocenti”, inserendo alcune variazioni concordate sempre con l’autore. I protagonisti di questa storia fantasy sono Geralt di Rivia, la maga Yennefer e la principessa Ciri. Il primo è anche il carattere principale della serie. Si tratta di uno strigo dai lunghi capelli bianchi, un uomo che porta con sé un grande dolore, che ha subìto delle modifiche genetiche e che possiede dei poteri magici e abilità che non si trovano in un comune essere umano. Azzeccata quindi è stata la scelta di Henry Cavill per questo ruolo. Geralt viaggia per il mondo come un cavaliere errante, ciò nonostante nella sua vita c’è comunque una missione: uccidere mostri.

The Witcher sarà l’erede de Il Trono di Spade?

Il genere fantasy porta inevitabilmente a pensare ai due grandi esempi letterari poi trasposti in saghe dal successo mondiale: Il Trono di Spade e Il Signore degli Anelli. La prima da poco conclusasi e con un prequel già annunciato, la seconda entrata nella storia del cinema con i suoi film e in procinto di avere una serie tv prodotta da Amazon Prime Video. Ma dalla produzione ci tengono a prendere le distanze da queste illustri storie. Vero è che, come per Il Trono di Spade, anche in The Witcher avranno largo spazio due elementi che hanno contraddistinto le vicende di Jon Snow e Daenerys Targaryen. Lauren S. Hissrich, creatrice della serie tv, ha infatti anticipato che ci saranno scene di violenza e sesso, consigliando quindi la visione solo ad un pubblico adulto.

Cast e uscita della serie tv

Henry Cavill sarà Geralt di Rivia. L’attore ha voluto fin da subito il ruolo di Geralt avendo apprezzato sia i videogiochi che i libri di Sapkowski. Le abilità sovraumane non sono una novità per Henry Cavill, in quanto, almeno per il momento, è lui a prestare il volto a Superman nei cinecomics della DC. La potente maga Yennefer sarà interpretata da Anya Chalotra (Wonderlust e Agatha Christie - La serie infernale). Nel ruolo di Ciri invece vedremo Freya Allan (The War of the Worlds).

La prima stagione sarà composta da otto episodi e debutterà su Netflix il prossimo 20 dicembre. Nonostante The Witcher sia ancora inedita, il colosso dello streaming ha già deciso di rinnovarla per una seconda stagione, sicuro del successo di questo prodotto.