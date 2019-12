X Factor, la rabbia social dopo la finale: "Tutto pilotato"

La tredicesima edizione di X Factor si è conclusa con la vittoria di Sofia Tornambene, in arte "Kimono". La concorrente della categoria "Under Donne", guidata da Sfera Ebbasta, ha sbaragliato la concorrenza, battendo nella finalissima il gruppo guidato da Samuel, i Booda. La voce della giovanissima cantante marchigiana, che ha solo 17 anni, ha stregato il pubblico da casa sin dalle audizioni e se per molti la sua vittoria è stata una bella conferma, per altri è stata troppo scontata.

Dopo il suo trionfo, infatti, sui profili social del talent musicale di Sky sono piovuti migliaia di commenti negativi. Il popolo del web si è diviso tra chi ha applaudito alla straordinaria voce della cantante marchigiana e chi ha trovato la finale scontata e addirittura pilotata. Sotto l'ultimo post pubblicato sulla pagina Instagram di X Factor i commenti negativi su Sofia si sprecano: " Ma come hanno fatto a non vincere la Sierra, tutto falso e pilotato" , " Si sapeva già che vinceva lei, pilotato ", " Scontatissimo, l’edizione più brutta della storia giustamente doveva finire così, la raccomandata ha vinto ", " Ma che sorpresa! Non se lo aspettava nessuno… ". Sofia, che alle spalle aveva già un'esperienza discografica e la partecipazione a Sanremo Young, per molti era una predestinata alla vittoria, ma per altri la conclusione di X Factor è apparsa una scelta pilotata sin dall'inizio.