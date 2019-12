X Factor 13, la vittoria di Sofia Tornambene è anche quella di Sfera Ebbasta

La 13esima edizione di X Factor si è conclusa con la vittoria della giovanissima Sofia Tornambene, 16enne di Civitanova Marche che, sotto la guida di Sfera Ebbasta, è riuscita ad aggiudicarsi il podio del talent show targato Sky.

Figlia d’arte, suo padre è il famoso musicista jazz Giovanni Tornambene, Sofia ha convinto sin dalle audizioni i giudici di X Factor. Presentatasi con il nome d’arte di “Kimono”, ha deciso di adottare in corsa il suo nome di battesimo e, sembra proprio, che questa scelta le abbia portato fortuna. Durante la finalissima al Mediolanum Forum di Assago, la Tornambene ha ipnotizzato con la sua voce il pubblico presente al live e quello da casa sin dalla sua prima performance in coppia con il super ospite della serata, Robbie Williams.

Manche dopo manche, Sofia è apparsa un passo avanti rispetto agli altri finalisti e, al duello conclusivo, ha sfidato le voci e il talento dei Booda. Il giovane gruppo guidato da Samuel, però, non ha retto il confronto con la Tornambene, considerata il gioiello di questa 13esima edizione di X Factor. Iscritta al terzo anno di un istituto tecnico con indirizzo grafica-pubblicitaria, Sofia suona il pianoforte, ha studiato chitarra e batteria, canta e scrive da un paio di anni brani che parlano delle sue esperienze personali. Proprio con il singolo “A domani per sempre”, infatti, ha conquistato tutti promettendo di diventare già una delle artiste più passate in radio e amate dal grande pubblico.

La vittoria di Sofia Tornambene era stata già annunciata ancor prima dell’inizio della finale di X Factor, i bookmaker la davano come super favorita di questa stagione e, in questa occasione, si può dire che le previsioni avevano ragione. Il suo trionfo è stato anche quello di Sfera Ebbasta: approdato tra i giudici del talent show di Sky tra le polemiche, il rapper è riuscito a proseguire per la sua strada senza farsi offuscare dalle critiche e ha dimostrato di essere in grado di individuare talenti nonostante la sua giovane età e la breve carriera artistica alle spalle.