Yari Carrisi ribadisce: "Ylenia vivrà per sempre"

La scomparsa di Ylenia Carrisi, 25 anni fa, è una ferita aperta nella famiglia di Al Bano e Romina Power. Una ferita che sanguina ancora, soprattutto il 29 novembre, giorno del compleanno di Ylenia. Al Bano ritiene che la figlia possa essere morta annegata nel fiume Mississippi, mentre Romina non si è mai data per vinta, certa che la sua primogenita sia ancora viva e si trovi da qualche parte nel mondo. A condividere il pensiero della cantante c’è anche il figlio Yari Carrisi, il quale ha ribadito le sue convinzioni attraverso un post Instagram pubblicato proprio in occasione del compleanno della sorella. Yari ha inserito nel post un filmato tratto dal programma “Maurizio Costanzo Show”, di cui è stato ospite con il padre pochi giorni fa. In questo frammento di pochi secondi il musicista ha dedicato a Ylenia delle parole commoventi, ribadite anche nel post in italiano e in inglese sotto al filmato.

Yari Carrisi, infatti, ha scritto: “Mia sorella Ylenia è scomparsa 25 anni fa, ma io credo che sia ancora viva. Nessuno mi ha dato uno straccio di prova del contrario, dunque perché dovrei seppellire mia sorella così velocemente, così facilmente? E comunque lei vivrà per sempre. Vivrà per sempre! Era una luce straordinaria! Ha alzato il livello umano nei miei occhi…È stato impossibile trovare qualcuno che fosse alla sua altezza. E che mi ispirasse così tanto”. Yari ha poi aggiunto in inglese che sua sorella aveva iniziato a viaggiare portando con sé il libro “On the Road”, “Sulla Strada” di Kerouac e, infine, le ha augurato buon compleanno. Ylenia Carrisi scomparve nei primi giorni del 1994 a New Orleans. Era andata in America dopo aver preso un anno sabbatico dall’università. A quanto pare avrebbe voluto scrivere un libro sui senzatetto e, per far questo, era intenzionata a sperimentare la loro vita difficile in prima persona, partendo dal Belize.

L’ultima telefonata ai genitori a Cellino San Marco risale al 31 dicembre 1993, ma Ylenia non era in Belize come previsto, bensì a New Orleans. Poi più nulla. Solo il vuoto, l’assenza, le ricerche che finora, però, non hanno portato a nulla, dando vita a un caso complicato, in cui talvolta la verità sembra a portata di mano, ma al momento delle verifiche si allontana come la linea dell'orizzonte. Da 25 anni i sentimenti dei Carrisi oscillano tra la rassegnazione alla morte (Al Bano ha ottenuto nel 2014 la dichiarazione di morte presunta) e la speranza, forse logorante, che Ylenia Carrisi possa essere ancora tra noi. Forse preda di un’amnesia, ma ancora viva.