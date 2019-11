Yari Carrisi: "Ylenia è viva, perché devo seppellirla?"

Sono passati più di 20 anni dalla sua scomparsa, ma quella di Ylenia Carrisi è una ferita ancora aperta per la sua famiglia. Sporadicamente, Al Bano, Romina e i loro figli tornano a parlare della ragazza, della quale non si hanno più notizie dal 1 gennaio 1994. Al Maurizio Costanzo Show andato in onda lo scorso mercoledì, Al Bano, con i figli Yari e Cristel Carrisi, sono al centro di un momento familiare molto intenso, durante il quale non è mancato un riferimento alla sorella Ylenia.

La famiglia Carrisi presente in studio è apparsa più unita che mai e non sono mancati gli aneddoti curiosi e segreti del loro menage. “ Continua a rompermi anche da nonno ”, ha detto divertita Cristel parlando del padre, che non ha mai negato di essere molto protettivo nei confronti della figlia. Maurizio Costanzo ha affrontato con Cristel anche il tema della separazione dei genitori, che mai come negli ultimi anni sta destando clamore per le vicende familiari e le frecciatine che di tanto in tanto si lanciano le due donne di Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. “ Ho un ottimo rapporto sia con mamma che con papà. Si possono avere rapporti ottimi anche quando non si vive insieme. Quando stiamo insieme ci godiamo davvero il tempo che abbiamo a disposizione ”, ha detto la ragazza al conduttore. Dopo qualche anno di inevitabili incomprensioni dopo il divorzio, Albano Carrisi e Romina Power hanno ritrovato il loro equilibrio, non solo sul palco ma anche nella vita privata. Questo è stato un passo importante nella vita del cantante, che nel frattempo è diventato nonno e può godersi questo momento con grande serenità.