You, terza stagione già ordinata da Netflix

You è da poco uscita con la sua seconda stagione, ma nonostante questo Netflix comunica l’arrivo del terzo ciclo di episodi.

You, cosa racconta la serie di Netflix

You, serie tv basata sui libri di Caroline Kepnes - dal titolo You e Hidden Bodies - racconta la storia di Joe Goldberg, uno stalker di New York che non riesce a placare il suo istinto malato. Nella prima stagione abbiamo conosciuto il protagonista e il suo problema nelle relazioni amorose, prima, anche se brevemente, con Candace, poi con Beck, il cui rapporto viene creato e distrutto dal suo modo ossessivo di concepire l’amore.

Nella seconda stagione, da poco disponibile su Netflix, Joe cerca di lasciarsi alle spalle la vita di New York, Candace, e soprattutto Beck. Si trasferisce quindi a Los Angeles in cerca di nuove esperienze, le quali inevitabilmente lo portando anche alla sua prossima vittima: Love Quinn.

Lo stalker e killer di questa storia è interpretato da Penn Badgley, il cui personaggio richiama elementi tipici del famoso assassino seriale Ted Bundy. Le capacità manipolatorie e l’aspetto estetico del protagonista in più occasioni ricordano proprio il killer del Vermont, a cui si aggiunge inoltre il soprannome con cui viene chiamato da Candace - “Bunny” - stesso nomignolo di Bundy dato dalla compagna.

Social network e stalking, le denunce di You

You è stata criticata da una parte del pubblico per la modalità con cui sono affrontati i temi principali. Le azioni di Joe Goldberg, stando a come sono esposte negli episodi, con il racconto anche in prima persona, finiscono quasi per essere giustificate, portando addirittura ad alcune infatuazioni nei suoi confronti.

Con il racconto di una persona violenta e malata per il controllo, l’epoca dei social network e le informazioni quotidiane sulle vite altrui, You mette in luce la pericolosità di una comunicazione totale della nostra vita, oltre che i comportamenti dello stalking i cui perpetratori sfruttano proprio le piattaforme di internet.

You 3, quando uscirà

Il terzo capitolo di You è stato da poco ufficializzato da Netflix, ma per la sua uscita sembra che non si rispetterà la cadenza annuale. Stando alle ultime notizie, la serie non uscirà a fine anno come avvenuto per la precedente stagione, ma arriverà nel 2021, con una data precisa ancora da determinare.

Nonostante la terza stagione sia in fase di sviluppo, Sera Gamble, creatrice della serie tv insieme a Greg Berlanti, ha mostrato il suo interesse a proseguire anche oltre. Volontà supportata dal potenziale del racconto e dal successo che sta avendo anche la seconda stagione.