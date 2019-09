Zach Galifianakis: “Bradley Cooper è un figo scemo”

Zach Galifianakis è finito nell’occhio del ciclone per un “insulto” rivolto al suo amico e collega Bradley Cooper. La battuta non è passata inosservata sui social, dove il comico di Una notte da leoni è stato letteralmente massacrato dai fan dell’attore e regista di A Star Is Born. Tutto è iniziato quando Netflix ha lanciato il trailer di Between Two Ferns: The Movie, il film di Galifianakis che “estende” il suo omonimo finto web talk show, trasmesso in streaming dalla piattaforma di contenuti comici Funny or Die.

Nella serie, il conduttore intervista “tra due felci” (di plastica) vari personaggi famosi, di Hollywood e non solo (da lui sono passati perfino Barack Obama e Hillary Clinton), e li mette volutamente in imbarazzo con domande assurde e fuori luogo. Nel trailer del film, Galifianakis ospita Jon Hamm nel suo studio e commentando proprio A Star Is Born, definisce Cooper un “hot idiot”, ovvero un “figo scemo”.

Le scuse di Zach Galifianakis a Bradley Cooper

Dopo le critiche ricevute sui social, Zach Galifianakis si è pentito (a modo suo) dell’accaduto e ha fatto un pubblico mea culpa. Intervistato da Variety, l’attore si è detto in colpa per quanto è successo e ha chiesto scusa all’amico Bradley.

“ Non voglio ferire le persone – ammette Galifianakis – ma solo farle sentire a disagio. C’è una linea sottile fra le due cose ”. Il comico ha poi rivelato di aver telefonato a Cooper ma quella chiamata è stata ancora più imbarazzante.