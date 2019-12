Zecchino d'Oro, polemiche su Antonella Clerici e Carlo Conti

Archiviato lo Zecchino d’Oro, i due conduttori hanno dovuto fronteggiare numerose critiche.

Come riporta The Social Post, Antonella Clerici e Carlo Conti sono stati attaccati su più fronti, a partire dagli ascolti della finale. Quest’anno, per la sessantaduesima edizione del concorso dedicato alle canzoni per i più piccoli, si è scelta una formula diversa, forte anche di due professionisti navigati alla conduzione: gran parte del concorso è stato mandato in onda nella fascia pomeridiana - e quindi per un segmento di pubblico di bambini - mentre la finale è andata in onda nel primetime del sabato di Rai 1.

Il confronto con l’ammiraglia Mediaset è stato però impietoso dal punto di vista degli ascolti. Regina della serata è stata la trasmissione “Tu Sì Que Vales” su Canale 5, che ha registrato cinque milioni di spettatori, mentre la finale dello Zecchino è stata vista da metà delle persone, con un 12,4% di share.

Se da un lato molti si complimentano quindi con Clerici e Conti - per aver dato risonanza a uno show per bambini con una giuria di grandi nomi che comprendeva Giovanni Allevi, Stefano De Martino, Luciana Littizzetto, Claudia Gerini, Laura Chiatti, nonché il duo comico Ficarra e Picone - altri hanno contestato i presentatori per i risultati negli ascolti - che tuttavia nelle puntate di fascia pomeridiana sono stati in realtà molto buoni.

La risposta di Carlo Conti è stata lapidaria, ricordando a tutti quale sia lo scopo dello Zecchino d’Oro. “ A me e ad Antonella - ha spiegato - non interesserà sapere quanto share avremo fatto, ma ci interesserà sapere solo quanti pasti avremo donato alle mense francescane grazie allo Zecchino d’Oro ”. Dal canto suo, Antonella Clerici pare sia molto felice di essere tornata in tv, in Rai, a condurre un programma con bambini e per bambini. “ Grazie a tutti - ha scritto in un aggiornamento su Instagram - è stata una bellissima avventura che mi ha fatto bene al cuore ”.

Purtroppo gli hater hanno puntato anche lei: a essere presa di mira è stata la sua forma fisica e il body shaming è fioccato, nonostante Clerici si sia mostrata come sempre splendida e allegra in un outfit scintillante in occasione della finale.

