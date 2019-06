Abatantuono punge il Milan: "Non tifo un club gestito da una banca"

Diego Abatantuono è da sempre un grandissimo tifoso del Milan che non sta vivendo affatto bene il momento di uno dei club più importanti d'Italia e del mondo. L'esclusione dalle coppe europee per la stagione 2019-2020 è stato lo scotto che la nuova proprietà ha dovuto pagare per far fronte ai debiti accumulati dalla precedente gestione. Abatantuono, però, non ci sta e ai microfoni del QN ha commentato amaramente la situazione del club rossonero: "Se cercate un tifoso del Milan qui non lo trovate. Da quando non c’è più un Presidente ho deciso che tifo Atalanta".

Abatantuono ha poi continuato rincarando la dose: "Non posso mica tifare una squadra in mano a una banca o un fondo. Non vado in banca con la bandiera. Io starei anche in B, il problema non è la caduta. Secondo lei il fondo Elliott soffre perché il Milan non è nelle coppe?" . Parole al miele invece per la sua nuova squadra, l'Atalanta ma anche per l'Inter a cui in passato ha spesso riservato stoccate di ogni genere: "Anche l’Inter ha una proprietà straniera, ma ci sono delle facce. Un presidente, un direttore sportivo, un allenatore. E poi mica posso diventare interista, mi scusi. Tifo Atalanta: fanno delle cose e si capisce perché le fanno. Se vivi solo per l’investimento e non per i tifosi non posso essere della tua squadra".