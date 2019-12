Accoltellamento in Bologna-Milan: daspo di 5 anni al tifoso rossonero

Domenica scorsa il Milan di Stefano Pioli ha vinto per 3-2 sul campo del Bologna di Sinisa Mihajlovic, salutato affettuosamente dal pubblico del Dall'Ara e dal tecnico dei rossoneri che a fine gara si è detto emozionato per aver rivisto il collega serbo: "Il saluto a Mihajlovic? Io sicuramente ero commosso, felice di poterlo salutare, lo avrei voluto abbracciare, ma mi ha detto che non avrebbe potuto. Sapevo che con lui sarebbe stata una partita ancora più difficile, mi ha fatto molto piacere rivederlo".

Rissa in curva sud

Mentre in campo il Milan vinceva una battaglia importante per il suo campionato, sugli spalti si consumava un insano gesto all'interno della curva rossonera. Durante il deflusso, infatti, si sarebbe scatenata una rissa per futili motivi che ha visto coinvolti alcuni tifosi con uno di questi che ha ricevuto alcuni fendenti all'addome. La persona in questione è stata subito trasportata all'ospedaleMaggiore di Bologna inizialmente in gravi condizioni. Fortunatamente le condizioni dell'uomo accoltellato non sono poi risultate così gravi come si pensava all'inizio ed è oggi fuori pericolo.

Indagini in corso e Daspo

La Digos ha subito cercato di fare chiarezza su questa brutta vicenda per capire il motivo di questo gesto estremo da parte di quesat persona. Il colpevole è stato subito intercettato e fermato dalla forze dell'ordine e oggi a distanza di cinque giorni è arrivato il provvedimento a carico di quest'uomo di 34 anni di Mantova che ha ricevuto un daspo di cinque anni, con relativo obbligo di firma, dalla Questura di Modena.

Il ragazzo era stato subito fermato dopo l'insano gesteo dalle forze dell'ordine e con sè aveva ancora il coltello a serramanico con cui aveva colpito il tifoso della sua stessa squadra. Gli agenti di polizia l'hanno subito denunciato per lesioni pluriaggravate e porto illegale di armi e oggi a distanza di pochi giorni è arrivata la prima pesante sanzione anche se rischia di più a livello penale. Il supporter del Milan incriminato, ma durante il deflusso aveva colpito al fianco destro uno dei capi ultrà della curva sud facente parte del gruppo "Nervi Tesi". L'uomo accoltellato è ora fuori pericolo ed ha ricevuto una prognoi di trenta giorni anche la polizia sta indagando anche su di lui dato che questa coltellata è arrivata al termina di una discussione molto accesa seguita poi da una colluttazione.

