Ancelotti: "Indignato per lo stato degli spogliatoi del San Paolo"

" Ho visto le condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo. Non ci sono parole ". Durissimo, e irrrituale, lo sfogo di Carlo Ancelotti che, in un comunicato diffuso mercoledì sera, si dice " indignato per la scorrettezza e l'inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori ". Il riferimento del tecnico azzurro è alla ristrutturazione dell'impianto sportivo del capoluogo campano, che ha costretto Insigne e compagni a giocare in trasferta le prime due partite di campionato. Un sacrificio che il club del presidente De Laurentiis doveva fare per consentire la fine dei lavori di riqualificazione del San Paolo, iniziati al termine della scorsa stagione. Ma Ancelotti, facendo un sopralluogo allo stadio, ha trovato una brutta sorpresa. E si è sfogato pubblicamente contro le istituzioni locali. " Come hanno potuto Regione, Comune e Commissari disattendere gli impegni presi? Vedo un disprezzo e un non attaccamento alla squadra della città. Sono costernato ", l'affondo del tecnico di Reggiolo, che aggiunge: " In due mesi si può costruire una casa. Non sono stati in grado di rifare gli spogliatoi, dove ci cambieremo per giocare contro Sampdoria e Liverpool? ".

Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

Le parole di Ancelotti non sono passate inosservate. Anché perché chiamano in causa gli enti locali. Il primo a rispondere è stato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: "Lo spogliatoio dello stadio San Paolo è a carico delle Universiadi. Basile si è preso l'impegno: entro sabato sarà messo in regola. Questa situazione - ha detto De Magistris - non può che mettere in evidenza le competenze: lo stadio è sotto l'amministrazione del Comune, lo spogliatoio, invece, è responsabilità della Regione. Quindi è un tema che riguarda Basile, De Luca e De Laurentiis". Dunque, il cattivo stato degli spogliatoi sarebbe colpa anche del presidente del Napoli, spesso in polemica con il sindaco di Napoli per le condizioni del San Paolo, a tal punto da definirlo una volta "un cesso".