Argentina, il ct Scaloni investito da un'auto a Maiorca

Brutta disavventura per Lionel Scaloni, l'allenatore della Nazionale argentina è stato investito da un'auto a Maiorca durante un giro in bicicletta.

Un passato in Italia con le maglie di Lazio e Atalanta e attualmente ct ad interim dell'Argentina, questa mattina l'ex difensore che risiede nelle Isole Baleari è stato protagonista, suo malgrado di un incidente, mentre era alla guida della sua bicicletta nel parcheggio della scuola Agora, a Puerto Portals.

Secondo Cronica Balear, Scaloni sarebbe caduto a capofitto con la testa nei ciottoli dopo essere stato colpito dalla vettura, che in quel momento stava effettuando un'inversione. Immediato il trasporto in ospedale con diverse contusioni, dermoabrasione e trauma facciale. L'Hospital Universitario Son Espases ha diffuso un prima bollettino medico sulle sue condizioni: "Ha sofferto un trauma facciale, diversi contusioni e molte abrasioni'' e nonostante in un primo momento si fosse parlato di condizioni gravi, per il portale argentino TycSports il ct argentino è da considerarsi fuori pericolo. Un grande sospiro di sollievo Scaloni, che se l'è cavata soltanto con diverse contusioni e un taglio al volto mentre dall'ospedale sembra sia già arrivato il via libera per fare ritorno nella propria abitazione.

