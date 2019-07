Balotelli, la bravata dello scooter può costargli caro

Mario Balotelli fa sempre discutere, qualunque cosa dica o faccia. Nella giornata di ieri, infatti, è diventato virale un suo video postato su Instagram nel quale si vede un ragazzo, gestore di un bar vicino a Napoli, lanciarsi nel mare in sella al suo scooter. Il motivo? Una ricca scommessa fatta con l'ex attaccante di Inter e Milan che aveva promesso di corrispondere 2.000 euro alla persona in questione che ha deciso di accogliere la provocazione lanciandosi nell'acqua del porto.

Il gestore del bar aveva poi dichiarato: "Tanto il mio motorino valeva soltanto 600 euro". Questa balotellata, però, non resterà impunita dato che le forze dell'ordine hanno richiesto di avere le immagini per stabilire se Supermario sia evidentemente coinvolto direttamente in questa bravata. La Vespa in questione è stata già individuata e ritrovata dagli agenti del Nucleo Ambientale della Polizia Municipale di Napoli e ora il tutto passerà anche nella mani della Guardia Costiera. Intanto Balotelli si difende su Instagram: “Filosofi .. ecco a voi la Vespa inquinante ripescata. Ci tenevo a precisare che la scommessa non è stata monetizzata ma era tutta una scena per lo scherzo inoltre vi rinvito ad accettarvi delle notizie prima di pubblicare articoli fasulli grazie".