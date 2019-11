Balotelli al capo ultrà del Verona: "Questa gente andrebbe radiata dalla società"

Mario Balotelli ha vissuto un pomeriggio da incubo al Bentegodi, con il suo Brescia che ha perso per 2-1 contro l'Hellas e con alcuni tifosi gialloblù che, come spesso gli capita negli stadi, l'hanno preso di mira con buu razzisti e insulti di ogni genere. Supermario ha subito risposto a questi cori scagliando il pallone in direzione della curva del Verona, con il direttore di gara che ha sospeso per qualche minuto la partita.

L'ex Inter, Milan, Liverpool e Manchester City è anche uscito dal rettagolo di gioco minacciando di non scendere più in campo ma avversari e compagni di squadra l'hanno convinto a desistere e alla fine la partita si è potuta disputare fino alla fine, dopo l'annuncio dello speaker dello stadio contro i cori razzisti.

Ad affondare il colpo nei confronti di Balotelli ci ha pensato il capo ultrà del Verona Luca Castellini che ai microfoni di Morning Show ha rincarato pesantemente la dose: "Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c... il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo è folklore, si ferma tutto lì. Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano".

Castellini ha poi chiuso l'intervista con il botto con una provocazione: "Ce l’abbiamo anche noi un negro in squadra, che ha segnato ieri, e tutta Verona gli ha battuto le mani. Ci sono problemi a dire la parola negro? Mi viene a prendere la Commissione Segre perché chiamo uno negro? Mi vengono a suonare il campanello?".

La pronta risposta di Supermario non si è fatta di certo attendere ed è arrivata, come sempre, via social: "Qua state impazzendo. Svegliatevi ignoranti, siete la rovina. Però quando Mario faceva e vi garantisco farà ancora gol per l'Italia vi sta bene, vero?" . Balo ha poi continuato amareggiato: "Le persone così andrebbero radiate dalla società e non solo dal calcio. Basta mandare giù, basta lasciar stare. Basta. Basta". Il 29enne di Palermo, ieri sera, aveva anche ringraziato tutti coloro che in queste ore gli hanno mostrato solidarietà: "Grazie a tutti i colleghi in campo e non, per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi. Grazie di cuore, avete dimostrato di essere veri uomini, non come chi nega l'evidenza".

